В Киеве женщина с пистолетом захватила заложницу и пыталась ограбить банк

Об этом сообщают паблик "Киев оперативный", полиция Киева

По предварительной информации, она взяла в заложники одну из посетительниц отделения банка на удице Автозаводской.

Также, по данным "Киева оперативного" женщина бросила "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета забирала деньги у кассиров.

В результате спецоперации нападавшую задержали. Жертв или пострадавших нет.

По данным полиции, в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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