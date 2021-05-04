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В УПЦ приглашают учителей воскресных школ для участия в видеоконкурсе

04.05.2021 / 18:20
В УПЦ приглашают учителей воскресных школ для участия в видеоконкурсе
Источник: Центр информации УПЦ
Конкурсные работы принимаются до 11 июня 2021 года

Благотворительный фонд «Фавор» приглашает учителей детских воскресных школ, действующих на базе храмов Украинской Православной Церкви, принять участие во Всеукраинском видеоконкурсе «Открытый урок».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на www.bf-favor.org, победителей отметят призами – видеопланшетами, а все преподаватели воскресных школ, чьи видеоуроки будут допущены к конкурсной программе, получат диплом участника.

«Этим конкурсом мы хотим выявить интересные методы преподавания и поблагодарить учителей воскресных школ за их бесценную работу. Давайте обмениваться опытом и создавать интересный учебный видеоконтент для духовного просвещения детей вместе!» – предложили организаторы.

Для участия преподавателям нужно заполнить анкету-заявку, а затем снять и отправить для оценивания жюри открытый видеоурок на одну из предложенных тем: Закон Божий, Евангельский или Библейский сюжет, двунадесятые праздники, жития святых.

Конкурсные работы принимаются до 11 июня 2021 года.

Победителей будут определять в номинациях: видео аудиторного урока для младшей группы (дети до 10 лет); видео онлайн-урока для младшей группы (дети до 10 лет); видео аудиторного урока для старшей группы (дети от 10 лет); видео онлайн-урока для старшей группы (дети от 10 лет).

Результаты конкурса будут оглашены 21 июня.

Подробнее о конкурсе «Открытый урок» можно узнать на сайте БФ «Фавор».

Источник: Inpress.ua
школа, конкурс, православие, УПЦ
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