Нуланд прибудет в Украину вместе с Блинкеном

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сообщение Госдепартамента США

Дословно: "Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021".

Сообщается, что Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.

Напомним, 5-6 мая с визитом в Украине будет находиться глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. На это время запланированы его встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Кроме того, госсекретарь США планирует встретиться с представителями гражданского общества в Украине.

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