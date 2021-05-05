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Нуланд прибудет в Украину вместе с Блинкеном

05.05.2021 / 09:01
Нуланд прибудет в Украину вместе с Блинкеном
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сообщение Госдепартамента США

Дословно: "Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021".

Сообщается, что Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.

Напомним, 5-6 мая с визитом в Украине будет находиться глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. На это время запланированы его встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Кроме того, госсекретарь США планирует встретиться с представителями гражданского общества в Украине.

Источник

Нуланд, Блинкен
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