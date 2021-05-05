США следят за действиями России, и в случае агрессии готовы действовать в ответ - Блинкен

Об этом заявил 3 мая в Лондоне, во время совместной с главой МИД Великобритании пресс-конференции, государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Что касается России, как уже сказал Доминик (Рааб - ред.), Мы очень внимательно отслеживаем действия РФ и то, какой курс она решила выбрать», - отметил глава Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что президент Байден четко заявлял в течение длительного времени, даже еще до того, как стал президентом: «Если Россия выбирает путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ».

Однако, по словам Блинкена, это не значит, что Вашингтон стремится эскалации.

«Мы отдали бы предпочтение более стабильным и предсказуемым отношениям. И если Россия будет двигаться в этом направлении, мы также (это делать - ред) », - подчеркнул главный американский дипломат.

Он отметил, что у президента Байдена «будет возможность, когда будет встречаться с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую».

При этом Блинкен уточнил, что речь идет прежде всего о стратегической стабильности в мире, а также в вопросах, в которых США и Россия имеют глубокие разногласия.

Но дальнейшее развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, по его словам, будет зависеть от того, какой путь выберут в Кремле.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 3 мая начал визит в Великобританию, где планирует принять участие в заседании G7 на уровне глав внешнеполитических ведомств.

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