Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США – Офис президента

"Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента США Джо Байдена", - сообщает Офис президента.

В свою очередь Нуланд заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей урегулированию ситуации в Донбассе.

Ермак также проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений государства.

"Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны США этих усилий", - сказано в сообщении.

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