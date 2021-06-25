Не только алкоголь и сигареты: Минздрав назвал причины рекордного количества болезней сердца

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

"Сейчас в структуре заболеваемости сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте, и они, как, например, гипертоническая болезнь, - это следствие нездорового питания, большого количества соли, вредных привычек, низкой активности. ... К сожалению, в Украине сегодня уровень сердечно-сосудистых заболеваний в 4 раза выше, чем в странах Европейского Союза", - сказал Ляшко.

При этом, по его словам, большое количество сердечно-сосудистых заболеваний регистрируется у мужчин трудоспособного возраста, что приводит к потере работоспособности, влиянию на внутренний валовой продукт, к тому, что семьи теряют кормильцев.

Ляшко привел данные, согласно которым курят сигареты 34% украинцев в возрасте от 18 до 80 лет, то есть каждый второй мужчина и каждая шестая женщина. Кроме того, 20% украинцев курят кальян, считая, что вред от него меньше, чем от сигарет. В то же время распространение получают электронные приборы нагрева табака (особенно среди молодежи), которые также не являются безопасными, подчеркнул министр.

Он сообщил, что две трети украинцев в течение последнего месяца употребляли алкоголь, из них каждый пятый человек за один раз потреблял более 6 минимальных доз.

Кроме того, по словам министра, украинцы более чем вдвое превышают норму потребления соли - 13 г в сутки вместо 5 г в сутки. "Это происходит не только из-за употребления консервированных, переработанных продуктов, куда добавляется соль в большом количестве", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее представил общенациональную программу "Здоровая Украина", целью которой является увеличение продолжительности жизни украинцев.

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