Войти | Зарегистрироваться
15:12

пятница,
25 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Регион "Восточного партнерства" является приоритетным для ЕС - Боррель

25.06.2021 / 14:21
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверяет, что Европейский союз считает приоритетными для поддержки страны – участницы "Восточного партнерства".

Об этом он заявил 24 июня в Брюсселе после встречи с министрами иностранных дел трех стран – Украины, Молдовы и Грузии, которые впервые посетили столицу ЕС в формате Ассоциированного трио.

"Вам очень хорошо известно, что Европейский Союз придает огромное значение своим отношениям с восточными партнерами, и мы считаем этот регион приоритетным для нашей поддержки и приверженности. И я уверен, что сегодня Совет Европы подтвердит эту важность и нашу приверженность", - заявил Боррель.

Высокий представитель считает, что ЕС "должен гордиться тем, что наши партнеры хотят сблизиться с нами, хотят сблизиться с Европейским союзом и даже присоединиться к нему".

"Слишком часто в Европейском Союзе мы принимаем как должное то, что нам удалось создать: зону процветания, безопасности и возможностей для всех. Наш Союз не идеален, но то, что это членство рассматривается как стратегическая цель для многих стран - это большой комплимент", - уверен он.

В этой связи он приветствовал более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их просьбу об усилении сотрудничества с ЕС.

"Важнейшим аспектом нашего "Восточного партнерства" является налаживание связей не только между Европейским Союзом и нашими странами-партнерами, но и между ними - между самими партнерами. И это хорошо", - добавил Боррель.

Он напомнил, что у ЕС, кроме "Восточного партнерства", с каждой из этих стран также есть соглашения об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли.

"Эти соглашения являются наиболее всеобъемлющими из тех, что Европейский Союз имеет с любым другим партнером - с любым из его партнеров. Они обязывают нас укреплять нашу политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, что мы и делаем. Полное выполнение этих соглашений является ключом к использованию всех возможностей, которые они предлагают", - отметил Высокий представитель.

Боррель также считает, что сближение с ЕС требует работы с обеих сторон.

"Вы знаете, что в каждой из ваших стран есть ключевые области реформ, которые требуют быстрых, основательных и правдивых улучшений. Мы сможем приблизить законодательство, углубить сотрудничество и продвинуться в совместной работе только в том случае, если эти реформы будут полностью приняты и претворены в жизнь", - подчеркнул он.

Источник

ЕС, Боррель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.