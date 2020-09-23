Украина продолжает соответствовать критериям "безвиза" с ЕС, но важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов – Боррель

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это очень сложный вопрос. Что касается приостановки безвизового режима.. В ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты по соблюдению всех требований. Последний такой отчет был датирован 10 июля 2020 года, он был перед саммитом. Этот отчет подтверждает, что Украина продолжает соответствовать всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. В то же время также подчеркивалась важность дальнейшей эффективной, независимой работы антикоррупционных органов и избежание политизации правоохранительных органов", - сказал Боррель на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве во вторник, 22 сентября.

В то же время он заверил, что ЕС будет поддерживать Украину в вопросах, которые касаются создания антикоррупционной инфраструктуры, а также внедрения судебной реформы.

"Украина избрала путь реформ и уже достигла значительного прогресса в этом отношении. Вы можете полностью рассчитывать на нашу поддержку. Безусловно, мы особенно заинтересованы во всех тех вопросах, которые касаются создания антикоррупционной инфраструктуры и также внедрения судебной реформы. Эти вопросы остаются чрезвычайно важными. Они, в частности, важны для того, чтобы ответить на запрос украинского народа, и для того, чтобы привлечь новые иностранные инвестиции", - отметил Боррель.

В свою очередь Кулеба подчеркнул, что Украина остается верной реформаторской повестке дня и заинтересована в функционировании независимой антикоррупционной инфраструктуры.

"Мы обсудили ход и результаты украинских реформ. Я заверил своего коллегу в том, что Украина остается верной реформаторской повестке дня. Мы заинтересованы в функционировании независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине и будем продолжать экономические реформы, которые будут способствовать постепенной интеграции украинской экономики в рынки ЕС", - сказал глава МИД.

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