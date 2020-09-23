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Зеленский - Боррелю: Украина хочет создания переговорной "площадки" относительно Крыма

23.09.2020 / 11:43
Президент Владимир Зеленский настаивает на важности сохранения вопроса деоккупации аннексированного Россией Крыма в фокусе внимания ООН и Европейского Союза.

Об этом он заявил во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В ОП рассказали, что Президент акцентировал на «критической важности сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС».

Также на встрече поднимался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем, вопрос возвращения нашей оккупированной территории», - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь верховный представитель ЕС заверил, что Европейский Союз никогда не признает оккупации Крыма и не отступит от этой позиции.

Источник

Крым, ЕС, Зеленский, Боррель
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