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Судьям Окружного админсуда угрожают расправой из-за дивизии СС «Галичина»

23.09.2020 / 11:58
Сегодня состоится рассмотрение апелляции института Нацпамяти на решение суда, подтвердившее то, что символика дивизии СС «Галичина» является нацистской. Накануне суда адвокату Людмиле Браславской поступили угрозы, а ночью в подъезде и на двери истца Натальи Мясниковой развесили листовки (около 20 штук) с ее портретом, рунами СС и лозунгом «Слава нации, смерть врагам».

Как пишет Капитал, об этом сообщил в Фейсбук директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Он привел скриншот сообщения, которое получила адвокат. В нем, в частности, содержаться угрозы физической расправы в адрес судей и сотрудников Окружного админсуда Киева.

«Все сотрудники и судьи Окружного административного суда Киева объявляются пособниками путинско-кремлевских сепаратистов и их холопов во власти, а в случае, если вы откажете в удовлетворении апелляционной жалобы, это не пройдет вам безнаказанно!, — пишет анонимный автор.

Также он требует «отменить преступное решение Окружного административного суда Киева и официально заявить, что символика дивизии „Галичина“ не является нацистской, — и публично извиниться перед народом Украины..».

«Иначе — зажгутся факелы расплаты. Мы придя к каждому — и вся Украина увидит ваши кровавые слезы покаяния... Мы покажем вам, какими в действительности являются нацисты!», — угрожает автор сообщения.

Напомним, что в мае Окружной административный суд Киева признал противоправным ответ Украинского института национальной памяти относительно символики батальона СС «Галичина».

С иском к УИНП обратилась глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова. Она просила признать противоправным ответ главы института, а сейчас народного депутата Владимира Вятровича на запрос интернет-издания «Страна.ua» от 16 мая 2017 года.

В своем ответе Вятрович указывал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» не относится к запрещенной в Украине национал-социалистической символике.

судьи, Окружной суд, ОАСК, СС Галичина
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