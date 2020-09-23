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Сухачева назначили и.о. директора ГБР

23.09.2020 / 12:14
Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

В информации на сайте ГБР  указывается, что Сухачев закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

С 2000 начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.

Ранее возглавлявший ГБР Александр Соколов вернулся на должность заместителя директора Бюро.

Источник

ГБР, Сухачев
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