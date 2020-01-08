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Более 10 млн зрителей встретили Рождество за просмотром богослужений

08.01.2020 / 17:37
Более 10 млн зрителей встретили Рождество за просмотром богослужений
Интер Источник: Центр информации УПЦ
6 и 7 января «Интер» показал документальные проекты собственного производства: «От Рождества до Крещения», «Паломничество на Святую землю», «Наш Блаженнейший»

Трансляцию Рождественских богослужений из Киево-Печерской лавры, документальные проекты и праздничные выпуски программ посмотрели 10,4 миллионов зрителей телеканала «Интер».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на inter.ua, 6 января, на «Интере» была трансляция вечернего Рождественского богослужения из Трапезного храма преподобных Антония и Феодосия Печерских. А 7 января – трансляция Рождественской Божественной литургии. Праздничные богослужения возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Телеканал «Интер» дал возможность миллионам зрителей стать сопричастными общей молитве и разделить с православными верующими всего мира радость великого события – рождения Господа нашего Иисуса Христа», - рассказали на телеканале.

Также 6 и 7 января «Интер» показал документальные проекты собственного производства: «От Рождества до Крещения», «Паломничество на Святую землю», «Наш Блаженнейший». В канун Рождества в эфир телеканала вышли рождественский многочасовой телемарафон и праздничный выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Щедрый вечер».

*** Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом «Интер». Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина), 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и слота события за 6-7.01.2020 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и cov# (для 4+, Украина).

Источник: Inpress.ua
Интер, УПЦ
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