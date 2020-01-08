Войти | Зарегистрироваться
19:12

среда,
08 января
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

В Киеве залы игровых автоматов маскируют под VIP-караоке

08.01.2020 / 17:59
Через две недели после объявленного закрытия игорных заведений некоторое из них замаскировались под караоке и интернет-центры.

Об этом сообщает издание Хмарачос.

В "VIP-караоке", которые якобы появились вместо игорных заведений, разрешено петь только совершеннолетним.

Напомним: по сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019 года правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу.

Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что игорные заведения "начали поднимать голову" после их недавнего закрытия и сообщил, что возможен повтор рейда по нелегальным казино.

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан сообщать на правительственную горячую линию 1545 или в соцсетях, если им известно о работе нелегальных игорных заведений.

19 декабря Верховная Рада не насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

В тот же день полиция сообщила, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.

Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники провели 57 одновременных обысков в "злачных местах", которые действовали под прикрытием правоохранителей.

Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом. Создали 715 мобильных групп правоохранителей.

Источник 

игорный бизнес, игорные заведения, VIP-караоке
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.