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Пассажиры и экипаж потерпевшего крушение украинского самолета возле Тегерана погибли

08.01.2020 / 18:12
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли - Департамент консульской службы МИД Украины.

Заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилыч сообщил, что по предварительной информации, пассажиры и экипаж пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в Тегеране, погибли.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно", - сказал заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилыч в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, 8 января.

По его словам, в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии - 238 17 77.

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

Источник

гибель, МИД, Тегеран
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