На борту самолета МАУ находились 176 человек – представитель аэропорта

Об этом сообщил представитель аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране Али Кашани, сообщает местное информационное агентство ISNA.

«Представитель международного аэропорта Имама Хомейни Али Кашани заявил, что самолет, который следовал в Киев и перевозил 176 пассажиров и экипаж, разбился вблизи Паранда, примерно в 60 километрах к юго-западу от Тегерана», - говорится в сообщении.

По информации сервиса отслеживания местоположения воздушных судов Flightradar, самолет Boeing 737 перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета.

«PS752 вылетел из Тегерана в 2:42 по местному времени. Последние данные получены в 2:44 по местному времени », - говорится в сообщении Flightradar в Twitter.

Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране утром в среду, 8 января.

Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Предварительно причиной катастрофы называют технические неполадки.

Точное количество пассажиров на борту и сколько среди них было граждан Украины уточняется.

Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Времен Хоссен Куливанд заявил, что никто из тех, кто находился на борту самолета МАУ, не выжил.

По его словам, спасатели пытаются найти тела погибших.

Украинское посольство в Иране проинформировало CNN, что уточняет список погибших пассажиров.

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