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Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек

17.12.2019 / 17:58
Более 14 тысяч человек погибли вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, начиная с 2014 года.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 45-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН №3314 (XXIX) "Определение агрессии", опубликованном в понедельник, 16 декабря, на сайте ведомства.

"Вооруженная агрессия РФ против Украины неумолимо увеличивает количество жертв, которое по подсчетам международных организаций достигло более 40 тысяч человек, из них более 14 тысяч - погибшие, 1,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что с 2014 года Украина неизменно квалифицирует международно-противоправные действия РФ в Крыму и на Донбассе как акт агрессии. "Мы четко и последовательно доказываем, что такие действия РФ полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с пунктами а), b), c), d), e) и g) статьи 3 приложения к резолюции Генеральной ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии", принятой 45 лет назад", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отмечают, что военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Крыма и частей Донецкой и Луганской областей имеют широкомасштабный, системный характер и является следствием международного вооруженного конфликта, развязанного РФ против Украины 20 февраля 2014 года.

"Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия на всех международных площадках и противодействовать попыткам России легитимизировать оккупацию АР Крым и г.Севастополь с целью прекращения произвола российской оккупационной администрации в Крыму и на части территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении.

Источник

гибель, рф , Донбасс, МИД, РФ, вооруженный конфликт
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