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Митрополит Онуфрий рассказал, чему должны научить православные родители детей

17.12.2019 / 17:28
Митрополит Онуфрий рассказал, чему должны научить православные родители детей
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий вспомнил случай из жизни об одной женщине, которая была обижена на свою мать, хотя она была доброй и набожной, за то, что та в детстве не научила ее любви к Богу

Правильное воспитание – это когда родители учат ребенка быть человеком и воспитывают его душу, а не просто обеспечивают материально.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день памяти святой великомученицы Варвары.

«Самое страшное для человека - когда он не готов к вечности. Ведь когда человек болеет определенное время, то начинает переосмысливать свою жизнь, приносить покаяние и таким образом готовится к вечности. А когда внезапно случается смерть, то человек не готов к покаянию, нет времени этого сделать», - сказал Митрополит Онуфрий, напомнив, что именно с молитвой к Господу о сохранении людей от внезапной смерти шла на муки святая Варвара.

Рассказывая об отношении к святой Варваре ее отца, Блаженнейший подчеркнул, что любовь к своему ребенку должна быть не только чувственной, но и духовной.

«Любовь к ребенку должна быть не только чувственной - надо не только одеть, обуть ребенка, повести в школу, удовлетворить его прихоти - приобрести игрушки, одежду и тому подобное. Воспитание должно быть еще духовным. Ребенка надо учить любить Бога - потому что не любя Бога, он не сможет любить людей, надо учить любить людей, смиряться перед людьми, быть честным, правдивым и терпеливым», - отметил владыка.

Митрополит Онуфрий сказал, что « (если хотят – ред.) сделать из ребенка куклу… Пусть делают, что хочет - это чувственное воспитание, это плотская любовь, которая как медаль - на одной стороне любовь безрассудная, а на другой - злоба безрассудная. И очень легко одно может превратиться в другое».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также вспомнил случай из жизни об одной женщине, которая была обижена на свою мать, хотя она была доброй и набожной, за то, что та в детстве не научила ее любви к Богу.

По мнению Предстоятеля УПЦ, родители не должны быть жестокими к своим детям, но должны упорно и терпеливо учить их вере и любви к Господу.

«Надо с любовью учить детей духовной культуре, учить о Боге, учить о людях как творении Божьем, учить, чтобы они уважали родственников и других людей, чтобы они были милосердными... Не быть жестоким деспотом, но подталкивать их к добру. Это духовное воспитание, которое делает человека человеком и делает всех нас достойными вечной жизни на Небесах», - подытожил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
дети, воспитание, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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