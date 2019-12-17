Митрополит Онуфрий рассказал, чему должны научить православные родители детей

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"Предал нацию": в США юридически обосновали импичмент
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Глава юридического комитета Сената планирует закончить дело импичмента Трампа
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В США перенесли рассмотрение санкций против России
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Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома
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НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация
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Укрепление гривни в целом позитивно для экономики, но краткосрочно может негативно влиять на отдельные сегменты
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Советник премьера рассказал об изменениях к земельной реформе ко второму чтению
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Избрали нового главу НАПК
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Эксперты: Скрипт в реестр услуг в сфере строительства подсунули братья Горовые
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В "Нафтогазе" рассказали, сколько будет стоить газ для населения в январе 2020 года
- 14:23
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Десантно-штурмовая бригада показала технику, которую используют в ООС
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В Музее космонавтики в Житомире появится уникальный звездолет
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Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы
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Пьяный водитель в центре Киева протаранил встречный автомобиль: погибла девушка
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На пепелище в Одесском колледже нашли тело женщины
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Руководство колоний воровало продукты заключенных и сбывало магазинам
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09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
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09:07
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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09:12
Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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