Войти | Зарегистрироваться
17:38

вторник,
17 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Стартовал онлайн-курс по организации социальной деятельности при храмах

17.12.2019 / 16:55
Стартовал онлайн-курс по организации социальной деятельности при храмах
Одесская епархия УПЦ Источник: Фома
Запись на курс уже завершена, но желающие могут стать слушателями отдельных лекций

Стартовал 4-месячный онлайн-курс по основам организации социальной деятельности при храмах.

Как сообщает «Фома в Украине» со ссылкой на сайт «Седмица» diaconia.ru, в обучении принимают участие более 300 представителей епархий из Украины, Беларуси, Киргизии, Латвии, Литвы, России и Таджикистана.

Курс рассчитан в первую очередь на социальных работников храмов и помощников благочиных по социальному служению. Участники получат необходимый минимум профессиональных знаний, научатся выделять целевые группы нуждающихся и анализировать их нужды, привлекать добровольцев.

Каждый из участников обучения получит углубленные знания по одному из направлений (на выбор): помощь инвалидам и их семьям; зависимым людям и их семьям; многодетным, малообеспеченным и неполным семьям; беременным и молодым мамам в трудной жизненной ситуации.

В числе основных тем и вопросов, которые будут разобраны в рамках курса: выделение целевых групп нуждающихся, изучение их проблем, которые можно решить силами прихода (или НКО), поиск помощников;  сложные случаи и непонятные ситуации, встречающиеся при реальной работе с теми или иными группами нуждающихся; привлечение добровольцев, анализ конкретных проблем в этом направлении; вопросы привлечения средств на социальную деятельность и отчетность; духовные основы милосердия; знакомство с лучшими современными проектами и практиками социального служения и другие.

Запись на курс уже завершена, но желающие могут стать слушателями отдельных лекций. За расписанием занятий можно следить на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, который является организатором.

Источник: Inpress.ua
социальное служение
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.