Стартовал онлайн-курс по организации социальной деятельности при храмах

Стартовал 4-месячный онлайн-курс по основам организации социальной деятельности при храмах.

Как сообщает «Фома в Украине» со ссылкой на сайт «Седмица» diaconia.ru, в обучении принимают участие более 300 представителей епархий из Украины, Беларуси, Киргизии, Латвии, Литвы, России и Таджикистана.

Курс рассчитан в первую очередь на социальных работников храмов и помощников благочиных по социальному служению. Участники получат необходимый минимум профессиональных знаний, научатся выделять целевые группы нуждающихся и анализировать их нужды, привлекать добровольцев.

Каждый из участников обучения получит углубленные знания по одному из направлений (на выбор): помощь инвалидам и их семьям; зависимым людям и их семьям; многодетным, малообеспеченным и неполным семьям; беременным и молодым мамам в трудной жизненной ситуации.

В числе основных тем и вопросов, которые будут разобраны в рамках курса: выделение целевых групп нуждающихся, изучение их проблем, которые можно решить силами прихода (или НКО), поиск помощников; сложные случаи и непонятные ситуации, встречающиеся при реальной работе с теми или иными группами нуждающихся; привлечение добровольцев, анализ конкретных проблем в этом направлении; вопросы привлечения средств на социальную деятельность и отчетность; духовные основы милосердия; знакомство с лучшими современными проектами и практиками социального служения и другие.

Запись на курс уже завершена, но желающие могут стать слушателями отдельных лекций. За расписанием занятий можно следить на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, который является организатором.