ОБСЕ с начала года зафиксировала гибель 18 гражданских на Донбассе

Об этом говорится в очередном отчете о работе Миссии.

"В период с 25 ноября по 8 декабря Миссия зафиксировала примерно 8900 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 1600 взрывов, которые были сосредоточены преимущественно в четырех горячих точках в Донецкой области - против 12900 нарушений режима прекращения огня, в частности ориентировочно 3300 взрывов за предыдущий двухнедельный период", - говорится в сообщении.

Как указано в отчете, СММ подтвердила информацию об одной жертве среди гражданского населения: женщина получила огнестрельное ранение грудной клетки и открытого перелома левой руки, когда 25 ноября вместе со своим 20-месячным сыном шла по мосту в Марьинке.

"Инцидент произошел на расстоянии примерно 1 км от линии столкновения. С начала 2019 года количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения составляет 145 человек: 18 погибших и 127 раненых", - говорится в отчете.

Также СММ за указанный период зафиксировала 13 единиц вооружения, размещенных с нарушением соответствующих линий отвода - против 35 единиц за предыдущий двухнедельный период.

Кроме того, миссия продолжала фиксировать "военное присутствие и присутствие военного типа, в частности в жилых районах и вблизи них».

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