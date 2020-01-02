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Хорватия начала председательство в Совете ЕС: что говорится в программе об Украине

02.01.2020 / 16:54
С 1 января 2020 Хорватия возглавила Совет Евросоюза – руководящий орган ЕС.

Об этом сообщает  Европейская правда.

Представитель данного балканского государства возглавлять Совет ЕС в течение 6 месяцев, после чего передаст председательство Германии.

Председательствующее государство влияет на формирование повестки дня этого органа, известного также под названием Совет министров ЕС, а также, за отдельными исключениями, председательствует на заседаниях Совета ЕС.

Перед Новым годом Евросоюз одобрил официальную программу хорватского председательства, составленную под девизом "Сильная Европа в мире, полном вызовов", в которой определены четыре приоритета: Европа, которая развивается; Европа, которая соединяет; Европа, которая защищает; влиятельная Европа.

Вопреки ожиданиям, официально заявленным украинским вице-премьером Дмитрием Кулебой, Украина не вошла в число официальных приоритетов председательства. В короткой программе на сайте Совета ЕС нет ни одного упоминания ни о нашем государстве, ни о Восточном партнерстве.

В то же время, в более детальном 52-страничном документе хорватском языке, подготовленном председательством, Украина упомянута дважды - как в контексте партнерства, так и в качестве важного для Евросоюза двустороннего направления.

"Хорватское председательство будет продолжать работать над осуществлением целей политики Восточного партнерства и в дальнейшем развивать сотрудничество с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной, поддерживая процессы реформ, особенно в условиях вызовов, с которыми они сталкиваются. Во время хорватского председательства будут обсуждены приоритеты и цели на период после 2020 года, в этом контексте состоится саммит Восточного партнерства.

Усилия по всестороннему преодолению кризиса в Украине и смягчения последствий конфликта также будут приоритетом для председательства"

Напомним, правительство Хорватии возглавляет бывший евродепутат и глава парламентского комитета по сотрудничеству с Украиной Андрей Пленкович, знакомый с отношениями с нашим государством.

Кто будет президентом Хорватии в этот период, пока неизвестно - 5 января здесь состоится второй тур выборов, на которых действующему президенту Хорватии будет противостоять левый экс-премьер.

Источник

ЕС, Хорватия
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