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Запрет фейерверков: в полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения

02.01.2020 / 17:16
Полиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

Об этом свидетельствует комментарий МВД Украины

Дословно: "Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС".

"Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились".

В ведомстве отметили, что согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Напомним, в сентябре 2014 года Киевсовет запретил использование фейерверков в столице сроком на три месяца.

В декабре Киевсовет продлил запрет на использование фейерверков в столице до окончания Антитеррористической операции на востоке страны.

Поскольку с 2017 года на Донбассе вместо АТО проводится Операция объединенных сил, в решение о запрете салютов необходимо было вносить изменения.

20 декабря 2019 г. Киевский городской совет запретил применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины.

Источник

фейерверк, салют, МВД
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