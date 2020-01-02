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В Долине крестов впервые совершили монашеский постриг

02.01.2020 / 15:08
В Долине крестов впервые совершили монашеский постриг
Долина крестов / Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
По благословению митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита постриг совершил настоятель Архиерейского подворья архимандрит Нектарий

На Винниччине, недалеко от села Голынчинцы Шаргородского района, в Долине крестов в скиту в честь Воздвижения Креста Господня впервые совершили чин пострига.

Монашество приняли два насельника, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Могилев-Подольской епархии УПЦ.

«30 декабря в Долине крестов впервые совершен чин пострига. При постриге братия получили новые имена: протоиерей Василий был пострижен в монашество с именем Филарет, послушник Вячеслав в иночество с именем Даниил», – сказано в сообщении.

По благословению митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита постриг совершил настоятель Архиерейского подворья архимандрит Нектарий.

***Иосафатова долина, Долина крестов – православная святыня Подолья, известная как место Явления Пресвятой Богородицы бедному жителю села Голинченцы пастуху Якову Мысику. Летом 1923 года Яков увидел над источником Божию Матерь с Младенцем и на свой вопрос: «Что мы делать должны?» услышал ответ: «Кресты ставьте, Христа славьте». В тот же день жители Голинченец установили в долине первый крест, через пару месяцев вся местность вокруг источника была заполнена крестами. Яков Мысик мученически погиб в подземелье винницких казематов.

Возрождение Иосафатовой долины началось в 2000-х годах. Сейчас на ее территории находится более 10 тысяч крестов.

Монашеский скит в честь Воздвижения Креста Господня образован по благословению митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита. 16 сентября 2019 года на территории долины был установлен вагончик для первых насельников.

Источник: Inpress.ua
упц, долина крестов
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