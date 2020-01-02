Войти | Зарегистрироваться
16:25

четверг,
02 января
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, как преодоление трудностей формирует волю человека

02.01.2020 / 14:55
Митрополит Антоний рассказал, как преодоление трудностей формирует волю человека
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Он рассказал, когда усилия приносят плоды

Воспитание воли чрезвычайно важно в духовной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Человек, оказавшись перед трудностями, мобилизуется и развивается. Побежденная трудность готовит к преодолению новых, воодушевляет, вооружает уверенностью в себе.

Чем больше трудность, которую человек сумел сокрушить, тем выше её воспитательное воздействие. Преодоление слабого препятствия вполсилы особого влияния не оказывает, так же как и трудность, оказавшаяся огромной: она остается непобежденной и расслабляет волю человека», - сказал митрополит Антоний.

Он рассказал, когда усилия приносят плоды.

«В Церкви найден идеальный путь воспитания воли: пост, понуждение себя к молитве, добру, прощение обид ближним, жизнь по евангельским заповедям. Каждый сознательный шаг в нужном направлении – постоянная борьба с самим собой, дурными привычками, страстями – становится побежденной трудностью.

Мы не знаем, когда наши усилия принесут духовный плод, но мы концентрируем всю нашу волю на процессе, ведущем нас к цели», - отметил управделами УПЦ. 

Митрополит Антоний провел аналогию с мастерством стрелка.

«Опытный стрелок исключительно волевым усилием держит на спуске палец, не отводя его ни на миг, перестает дышать и чувствовать. Все сосредоточено на медленном спуске курка. В таком осознанном непрерывном нажиме мобилизуются все силы. Стрелок не знает, когда произойдет выстрел», - подчеркнул он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.