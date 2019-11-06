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Главный тюремный капеллан УПЦ рассказал о помощи несправедливо осужденным

06.11.2019 / 15:40
Главный тюремный капеллан УПЦ рассказал о помощи несправедливо осужденным
Протоиерей Виктор Яценко Источник: Православная Жизнь
По мнению протоиерея Виктора Яценко, священнику нужно отделять человека и содеянные им преступления

Высшую справедливость можно найти только у Бога, но в то же время это не значит, что в наших земных условиях это неосуществимо.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом глава синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко рассказал «Фома в Украине».

«Вопрос о несправедливо осужденных довольно важный и труднорешаемый. Регулярно появляются сообщения о выявлении незаконно отбывающих тюремное наказание в разных уголках земного шара», - подчеркнул Виктор Яценко.

Священник отметил, что «тюремные капелланы не являются правозащитниками, не имеют юридических компетенций влиять на уголовный процесс и пересмотр дела с целью восстановления правосудия в каждом отдельном случае и устранения судебной ошибки, но оказывают духовную и благотворительную помощь таким людям, которые считают себя несправедливо осужденными».

По мнению протоиерея Виктора Яценко, священнику нужно отделять человека и содеянные им преступления.

«Все действия тюремного духовенства в местах лишения свободы прямо или косвенно направлены на главную цель - спасение души заключенного», - рассказал священник.

Виктор Яценко отметил, что «людей, которые заявляют о несправедливом приговоре в отношении себя, мы поддерживаем и помогаем разрешить духовно-нравственные коллизии, объясняем им смысл происходящего в жизни с позиции принципов высшей справедливости. Но, как и в других странах, у нас в Украине отменить несправедливый приговор может только суд».

Источник: Inpress.ua
упц
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