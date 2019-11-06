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ПЦУ может стать катализатором кризиса в мировом православии, - конфликтолог

06.11.2019 / 15:03
ПЦУ может стать причиной тяжелейшего кризиса мирового православия, аналогов которому, возможно, не было уже несколько веков.

Такая структура как ПЦУ может спровоцировать череду расколов в православном мире, пишет в блоге на ЛигаБизнесИнформ глава Национальной ассоциации конфликтологов Украины Сергей Орешет.

Орешет пишет, что вместо объединения церковный проект Порошенко расколол «Киевский патриархат» на две части. И теперь две половинки в виде ПЦУ и «УПЦ КП» воюют между собой в СМИ и в судах, а временами доходит до драк за приходы.

«Известно, что Порошенко, патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний обещали, что новая церковь приведет к единению православных конфессий Украины», - напоминает конфликтолог.

Но, несмотря на эти обещания, реальность оказалась прямо противоположной, отмечает Сергей Орешет.

«Если ранее в Украине существовали две крупных православных конфессии - Московского патриархата и «Киевского патриархата», между которыми традиционно существовали конфликтные отношения, то теперь таких конфессий три - и они находятся в состоянии перманентной борьбы между собой», - констатировал он.

По словам Орешета, внутренний конфликт в итоге вышел за пределы страны - в результате украинского вопроса раскололась Элладская православная церковь.

Орешет отмечает, что решение ЭПЦ по ПЦУ «было принято без учета мнения большинства иерархов ЭПЦ, что породило конфликт уже внутри самой Элладской православной церкви».

«Или, точнее будет сказать, что вопрос признания ПЦУ дал новую жизнь старому конфликту внутри греческой церкви. В довершение ко всему, 2 ноября стало известно, что Русская православная церковь прекратит евхаристические общение с ЭПЦ. На такой шаг РПЦ пошла после того, как стало известно, что греческий архиепископ теперь поминает в богослужении митрополита ПЦУ Епифания, что равносильно признанию ПЦУ канонической автокефальной церковью», - добавил он.

Орешет также отмечает, что власти Латвии начали «процесс создания своей латвийской «ПЦУ» по украинскому образцу». В связи с этим, он прогнозирует, что латвийская структура «станет еще одним яблоком раздора в мировом православии».

Вместе с тем, отмечает Орешет, «вопреки ожиданиям Киева и Константинополя, польские иерархи выступили с заявлением о недопустимости признания ПЦУ».

«И если эта позиция в самой польской церкви пока не вызвала открытых противоречий, то отношения с Варфоломеем после такого решения вполне вероятно будут испорчены», - прогнозирует конфликтолог.

Сергей Орешет отмечает, что бурные события XX века, особенно в Восточной Европе, привели к тому, что государственные границы зачастую не совпадают с каноническими границами православных церквей.

По словам конфликтолога, подобная ситуация является источником потенциальных конфликтов, которых удается избежать лишь при помощи сложнейшей системы уступок и компромиссов.

«И, похоже, ПЦУ становится тем фактором, который грозит разрушить это шаткое равновесие. Последствием может стать тяжелейший кризис мирового православия, аналогов которому, возможно, не было уже несколько веков», - предостерегает конфликтолог Сергей Орешет.

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