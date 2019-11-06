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Прокурор Черновицкой области уволился после критики Гончарука

06.11.2019 / 14:53
Через неделю после визита и критики премьер-министра Алексея Гончарука прокурор Черновицкой области Олег Соболь написал заявление об увольнении.

Об этом сообщили пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Соколовская, UA.Суспильне Буковина, "Укринформ" 

Дословно прокуратура: "Олег Соболь написал заявление по собственному желанию о его увольнении с должности прокурора Черновицкой области и органов прокуратуры Украины. В пятницу, 01.11.2019, был его последний рабочий день".

Сейчас обязанности прокурора области исполняет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца.

Мустеца в органах прокуратуры работает с ноября 2002 года. С сентября 2016 занимает пост первого заместителя прокурора Черновицкой области.

Напомним: 24 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время визита в Черновцы сказал, что будет рекомендовать генеральному прокурору Руслану Рябошапци уволить с должности Соболя.

Дословно Гончарук: "Ничего личного, но вы в этой области работаете уже два года и до сих пор никаких реальных результатов борьбы с контрабандой не показали. Если бы я имел возможность, я бы уволил вас уже давно. Но я не имею таких полномочий".

Соболя на должность назначил бывший руководитель генпрокуратуры Юрий Луценко в апреле 2017 года.

Луценко отметил, что Черновицкая область нуждалась "серьезной борьбы с тамошней мафией". В частности, из-за контрабанды и вывоза леса.

По словам Луценко, Соболь имеет хорошую репутацию и ни у кого "не было к нему замечаний с точки зрения порядочности".

До этого Соболь был главным прокурором Ровенской области.

Источник 

прокурор, Черновицкая область, Олег Соболь
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