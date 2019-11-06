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Патриарх Кирилл отметил, что сегодня люди осознанно принимают крещение

06.11.2019 / 14:43
Патриарх Кирилл отметил, что сегодня люди осознанно принимают крещение
ru.sputniknews.kz Источник: patriarchia.ru
Патриарх сказал, что сейчас формируется поколение, способное защитить и сохранить Православие

Сегодня люди крещение принимают осознанно.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Разочарование атеизмом привело к тому, что в 1990-е годы многие пошли креститься совершенно несознательно. Зачастую за этим стояло не столько желание воцерковиться, сколько выражение негативного отношения к провалившимся идеям коммунизма», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Он сказал, что сейчас формируется поколение, способное защитить и сохранить Православие.

«Сегодня уже никто не приходит креститься из-за политических соображений, и количество крещений меньше, чем в 1990-е годы. Но те, кто сегодня приходит креститься, знают, зачем приходят. И те, кто приводит детей в воскресные школы, знают, для чего они это делают. И мы очень надеемся, что сегодня формируется новое поколение православных людей, которые способны сохранять и защищать свою веру», — заключил Патриарх Кирилл.

Источник: Inpress.ua
крещение, патриарх кирилл
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