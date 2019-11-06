В УПЦ рассказали, как изменилась религиозная ситуация в Украине при новой государственной власти

При новом Президенте Украины почти прекратилась волна захватов храмов Украинской Православной Церкви, остались единичные случаи, а полиция теперь оказывает поддержку и старается защитить религиозные общины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на baznica.info, об этом рассказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич во время круглого стола «Уврачевание раскола общества и роль Церкви в преодолении кризиса в Украине», который состоялся в Минске (Республика Беларусь).

«Государство практически не занимается религиозными вопросами. Предыдущая власть натворила много бед, новый Президент это понимает и старается не навредить. Это сигнал к тому, чтобы примирять людей. Общество расколото, в Церкви тоже большие проблемы. Важно дать людям возможность успокоиться и не делать резких шагов. Это и наша позиция.

В целом сейчас значительно меньше интерес общества к церковной теме и соответственно, у нас стало меньше проблем. Если бы новость о признании ПЦУ Элладской Церковью вышла при Порошенко, то это вызвало бы ажиотаж в провластных СМИ. И как следствие мы потеряли бы несколько десятков приходов, а сейчас эта информация прошла в качестве рядовой новости. Общество устало от постоянного муссирование церковных проблем. За последние недели у нас не было ни одного перехода общин», - заметил протоиерей Николай Данилевич.

Он рассказал о миротворческой деятельности УПЦ.

«Потенциал нашей Церкви в области миротворчества большой, но пока не сложилась возможность его реализации. Слишком много грязи вылито на нашу Церковь, ее стремятся маргинализировать и демонизировать. Но это не получается, ведь мы самая большая Церковь (В Украине – ред.). Каждое воскресенье в храмы приходит от 2 до 3 миллионов верующих, в праздники больше. Сейчас лучше работать не глобально, а точечно. Каждый священник и епархия должны что-то делать на своем месте и делами доказывать свой авторитет. Чтобы примирить людей, нужна третейская сила, которая бы пользовалась авторитетом у обеих сторон. Нас пропагандисты стремятся загнать в восточную часть, и удивляются, когда у нас священники служат и проповедуют на украинском языке. В условиях Украины надо, чтобы государство не вмешивалось в дела Церкви, а Церковь делала свою работу. Только таким образом мы сможем сделать свой вклад в примирение», - подчеркнул замотдела главы ОВЦС УПЦ.

Отец Николай проинформировал участников круглого стола о том, как отреагировали в УПЦ на решение Элладской Церкви признать ПЦУ.

«Жаль, что геополитические и политические факторы взяли верх над Православной Церковью в Элладе, которая подверглась внешнему давлению», - отметил он.

По словам протоиерея Николая Данилевича: «В истории Православной Церкви, особенно в эпоху Вселенских Соборов, но и не только, было много моментов, когда сторонники ересей и раздоров одерживали временные победы над Церковью. Однако, рано или поздно, приходило время и истина Христова побеждала. Не сомневаемся, что так будет и на этот раз, даже если ждать придется долго».

Участниками круглого стола «Уврачевание раскола общества и роль церкви в преодолении кризиса на Украине» были эксперты из Беларуси, Украины, России, Германии, Латвии и США.