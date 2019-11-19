Синод РПЦ 22 ноября оценит решение Александрийской Церкви о признании ПЦУ

В Даниловом монастыре 22 ноября состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Заседание Синода возглавит Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает press.patriarchia.ru.

Начало мероприятия в 10.30.

Как сообщается в Телеграм-канале «Церковь сегодня», ожидается реакция на последние действия Александрийского патриархата по признанию Православной Церкви Украины.