Митрополит Антоний: Позиция УПЦ - защитить принцип православной жизни, по которому жили поколения христиан и святых

Позиция Украинской Православной Церкви – защитить принцип православной жизни, по которому жили до нас целые поколения христиан, сонм святителей, мучеников и исповедников.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на собрании православной молодежи в Киево-Печерской лавре.

«Мы благодарны греческой Церкви, ее многим святым отцам, которые трудились в деле защиты Православия и становления богословской науки. Наши благочестивые предки получили важнейший инструментарий для проявления Православной веры и ее распространения на наших землях. Но в последнее время стали заметны тенденции обмирщения церковной жизни в некоторых Поместных Церквах, что особо проявилось на Критском Соборе, в подготовленных и принятых им решениях», - отметил владыка Антоний.

Он рассказал, верующим «важно помнить всегда, что национальность — важный атрибут, но второстепенный для настоящего христианина. Согласно словам святого апостола Павла, “нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем — Христос” (Кол. 3:11)».

Архиерей рассказал, что в Православии глава Церкви – Христос.

«На протяжении многих веков церковной истории мы можем также заметить борьбу с другим явлением церковной жизни. Именно благодаря греческой Церкви, начиная со времени Крещения Руси, мы смогли понять пагубность единоличной власти в Церкви, Единый Глава которой — Христос. И особенно сейчас стало очевидным, что нельзя заменить фундамент, заложенный в Православной Церкви, состоящий из канонов и святоотеческого наследия, на папство, хоть и в православной обертке. Церковь может выстоять во всех испытаниях, только когда будет придерживаться канонических правил. Они защищают православную экклезиологию и церковное сознание от повреждения мирским духом», - сказал митрополит Антоний.

Владыка ответил на вопросы молодых людей, в частности, о том, как не унывать при всех внешних и внутренних церковных нестроениях.

«Иногда кажется, что внешних сил сопротивляться современному мирскому духу уже нет, но не надо забывать, что у Церкви есть силы вопреки всему, как было видно из ярких примеров истории. Ее пытаются раздробить, чтобы было легче управлять извне.

Наша первая защита — это наша личная стойкость в вере без озлобления на всех и вся. Нужно стяжать смирение с мужеством, больше заботиться о внутреннем мире, а не внешних угрозах. Мы должны просить у Господа Святого Духа дать нам силы для разумения, принимать то, что внутри церковного организма, а не самоутверждаться, ведь никакая мудрость и образованность не поможет распознать знамений времен, если человек лишен благодати Святого Духа. Только Он может правильно корректировать наши решения. Если будем устремлять свои усилия на борьбу со своими грехами, каяться, то будем жить так, чтобы Он нам подсказывал, как себя вести. Если это будет внутри нас, то ничто внешнее не помешает. Страх не должен руководить нами, посильные подвиги должны наполнять нас любовью», - подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка объяснил значение веры для христианина, отметив, что у человека есть смысл жизни, только если он верит в Боговоплощение.

«Если у него нет объективного ощущения присутствия Бога в его жизни - это означает, что есть серьезные проблемы в духовной жизни, это говорит о недостатке или полном отсутствии веры», - сказал митрополит Антоний.