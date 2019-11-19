В РПЦ объяснили, почему «не объявляют войну» Церквям, признавшим ПЦУ

Принцип взаимодействия с другими поместными Церквями, который был избран священноначалием Русской православной церкви после признания Константинопольским патриархатом Православной Церкви Украины, это путь без крайностей.

Как сообщают РИА Новости, об этом заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии, наместник Сретенского монастыря архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков), комментируя позицию РПЦ относительно действий по отношению к поместным Церквям, признавшим ПЦУ.

«Каноны - это, действительно, те ориентиры, на которые мы должны смотреть. Но каноны имеют два подхода. С одной стороны, они имеют икономию (снисхождение - ред.), с другой - акривию (строгость - ред.). Но ни с той, ни с другой стороны не должно быть крайности. И тот путь, который предложен сегодня нашим священноначалием, это путь без крайностей. Но путь, одновременно сохраняющий честное отношение к преданию Церкви», - сказал архиепископ Амвросий.

По словам владыки, «в Московском патриархате, естественно, не хотят порывать со всеми и ни в коем случае не объявляют никому войну, но мы констатируем антиканонические действия Вселенского патриарха и тех архиереев, которые согласились с этими действиями в силу разных причин».

Архиепископ Амвросий подчеркнул, что Синод решил частично прервать евхаристическое общение с греческими иерархами на основе канонического принципа «вступающий в общение с раскольниками сам впадает в раскол». Оно действует только в отношении архиереев, которые участвовали в богослужениях с Константинопольским патриархом и его сторонниками.

«Мне как архиерею тоже приходилось бывать в Греции, общаться со своими собратьями. Я знаю, что там совершенно разные были мнения по украинскому вопросу. Но однажды меня один из элладских митрополитов шокировал своим признанием. Он сказал, что в жизни Церкви политика всегда играла огромную роль, и мы должны смотреть, какова сегодня политическая конъюнктура, и этой конъюнктурой, соответственно, пользоваться для решения тех или иных вопросов, которые сегодня стоят перед нашей Церковью. Я считаю эту позицию не соответствующей преданию Церкви, циничной даже в какой-то степени», - отметил владыка.

Такая позиция и действия, по его мнению, наносят удар по верующим УПЦ, которые подвергаются гонениям.

Священноначалие будет принимать то или иное решение ориентируясь на каноны Церкви, сказал иерарх. «Еще раз повторюсь, есть несколько подходов, но все они должны быть направлены, с одной стороны, на то, чтобы правда была все-таки на первом месте, а с другой стороны, чтобы и вреда Церкви не было», - подчеркнул архиепископ Амвросий.