Дела Майдана: четыре человека отказались от статуса потерпевших

Об этом на брифинге 17 февраля заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский.

По его словам, он не знает, с чем это связано, но в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших. При этом заявления начинают поступать в новое управление ГБР, которое занимается делами Майдана.

"Поступают официальные заявления от потерпевших… (например, - ред.) мы знаем, что человека 18 февраля забрали на инвалидной коляске в реанимацию, но он не считает себя потерпевшим", - заявил Чорноблавский.

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