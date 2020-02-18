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Дела Майдана: четыре человека отказались от статуса потерпевших

18.02.2020 / 16:51
За последнее время в ходе расследования дел Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевших.

Об этом на брифинге 17 февраля заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский.

По его словам, он не знает, с чем это связано, но в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших. При этом заявления начинают поступать в новое управление ГБР, которое занимается делами Майдана.

"Поступают официальные заявления от потерпевших… (например, - ред.) мы знаем, что человека 18 февраля забрали на инвалидной коляске в реанимацию, но он не считает себя потерпевшим", - заявил Чорноблавский.

Источник

Майдан, дело Майдана, Чорноблавский
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