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ПАСЕ приняла резолюцию о защите свободы религии и убеждений на рабочем месте

18.02.2020 / 16:47
ПАСЕ приняла резолюцию о защите свободы религии и убеждений на рабочем месте
ПАСЕ Источник: Evangelicalfocus
Авторы резолюции пишут о необходимости «принять все необходимые меры для борьбы с дискриминацией на основе религии или убеждений во всех областях гражданской, экономической, политической и культурной жизни»

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о защите свободы религии и убеждений на рабочем месте и призвала государства-члены ПАСЕ принять меры для борьбы с дискриминацией по религиозному признаку.

Как сообщает «Evangelicalfocus», авторы резолюции пишут о необходимости «принять все необходимые меры для борьбы с дискриминацией на основе религии или убеждений во всех областях гражданской, экономической, политической и культурной жизни».

«Религия является важным аспектом личности, а религиозная идентичность включает в себя как религиозную практику, так и веру, поэтому государства-члены Совета Европы обязаны обеспечить отсутствие дискриминации на рабочем месте и принять эффективное законодательство, включающее запрет дискриминации по признаку религии или убеждений, и создать соответствующие механизмы контроля для оценки его применения», - подчеркивается в резолюции.

Ассамблея отметила, что, хотя «присутствие членов различных религиозных или нерелигиозных групп может создавать проблемы на рабочем месте, применение нейтральных правил, например, относительно дресс-кода, питания, государственных праздников или трудовых норм могут привести к косвенной дискриминации определенных религиозных групп, даже если они не является целью дискриминации».

«Свобода работников исповедовать свою религию или убеждения может быть ограничена только в том случае, если эти ограничения соответствуют законодательству и стандартам в области прав человека», – поясняется в документе.

Источник: Inpress.ua
ПАСЕ
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