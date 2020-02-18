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Шмыгаль: строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года

18.02.2020 / 16:20
Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль анонсировал реформирование строительной отрасли в Украине до конца 2020 года.

"Строительная отрасль будет реформирована до конца этого года. Это будет связано со многими факторами: с фактором страхования, с фактором сертификации специалистов, с переходом на европейские стандарты проектирования, технические нормы и параметры. Это все требует достаточно больших усилий. Мы знаем, что делать, и делаем это. У нас есть масса союзников и экспертов в этой реформе", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер подчеркнул, что в Украине строительный рынок один из самых быстрорастущих и наиболее успешных, поэтому оздоровить строительную отрасль в части параметров, стандартов, специалистов и отсутствие коррупции - это приоритет для власти.

Что касается вопроса строительных конфликтов, Шмыгаль отметил, что реформа в строительной сфере будет очень схожей с реформой децентрализации.

"Задать вопрос, почему нарушаются чьи-то права, можно будет очень просто на местном уровне. То есть государство должно включаться фактически тогда, когда происходит нескрываемое преступление. Во всем мире незаконных строек не существует, потому что люди понимают, что построить незаконно - это так же, как украсть у кого-то кошелек - это тюрьма", - подчеркнул он.

Вице-премьер заявил, что правительство сейчас строит такую систему, которая не даст "даже мысли здоровым застройщикам, архитекторам, подрядчикам входить в незаконные схемы".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что с 2021 года в Украине не будет новых незаконных строек, Шмыгаль подчеркнул, что "мы работаем и делаем все для того, чтобы их не было".

Как сообщалось, программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта и предусматривает масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в каждом регионе Украины за своевременный старт и реализацию проекта "Большое строительство" отвечают главы областных государственных администраций.

Источник

Шмыгаль, Строительная отрасль
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