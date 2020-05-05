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В Церкви стартовала акция #молимсязаврачей

05.05.2020 / 16:22
В Церкви стартовала акция #молимсязаврачей
Фома Источник: Фома
Молитвы, размещенные на странице акции, предназначены для келейного чтения, поэтому в список можно добавлять как имена православных верующих, так и инославных

В сети опубликованы молитвы о врачах, которые борются с коронавирусом.

Как сообщает «Фома», на странице акции #молимсязаврачей опубликованы тексты двух особых молитв, а также большой список с именами людей. Пользователи могут пополнять этот список, оставляя новые имена через форму обратной связи.

«Молитва – это то, к чему призван каждый христианин. И сегодня наши молитвы особенно нужны тем, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией. Многие из нас спрашивают: а что сейчас могу сделать лично я? Какой внести вклад? Сделать благотворительное пожертвование, стать волонтером — вариантов достаточно много, но доступны они не каждому. А вот молиться может каждый из нас. Ни в коем случае нельзя считать молитву заменой добрых дел, заменой милосердия, ведь вера без дел мертва. Но не стоит забывать и о том, что мир зиждется на христианской молитве и существует лишь потому, что мы непрестанно обращаемся к Богу, и Он отвечает нам», - сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и обществом и СМИ Владимир Легойда.

Молитвы, размещенные на странице акции, предназначены для келейного чтения, поэтому в список можно добавлять как имена православных верующих, так и инославных.

Проект запущен при поддержке Синодального отдела по благотворительности и Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви.

«Наш долг молиться не только о тех, кто болеет, мы должны молиться и о тех, кто служит больным. Это люди разных вер и национальностей, не все из них знают Того, Кого мы будем просить помочь им. Но мы знаем, что Он принимает служение ближним, как Богослужение, как служение Ему. Будем молиться о них, как о служителях Любви, служителях Божиих. Будем просить, чтобы Бог открылся им в ответ на их сострадание, на их любовь, на их самоотверженное жертвенное служение страждущим. Это будет им наивысшей наградой! Да воздаст Господь всем врачам и медсестрам, сестрам милосердия, как их раньше называли, сторицею за все то, что они отдали больным: силы, время, здоровье, жизнь», - говорит глава Синодального отдела РПЦ по благотворительности епископ Пантелеимон (Шатов).

Источник: Inpress.ua
молитва, православие
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