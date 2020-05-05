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В Церкви объяснили, как в период пандемии сохранить веру и помочь близким

05.05.2020 / 16:27
Жизнь изменилась не только для тех, кто заболел, но и для всех людей, кто находится на самоизоляции

Постигшие весь мир испытания коронавирусом позволили многим людям задуматься о самом главном, о смысле жизни, проявить больше любви и заботы по отношению к своим близким и тем, кто нуждается в помощи.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом сказал глава синодального Отдела Русской Православной Церкви по церковной благотворительности епископ Пантелеимон во время онлайн-встречи для пациентов больниц, их родственников и врачей. 

«Наша душа может быть открыта для Бога, может быть в радости, даже когда мы находимся на грани смерти, даже когда рядом никого, когда мы одиноки. Даже если у вас нет твердой веры и нет ясного представления о том, Кто такой Бог, Он обязательно не оставит без ответа вашу искреннюю молитву, хотя может быть это произойдет не сразу. Он заботится о нас, Он наш Отец, Он хочет каждому из нас войти в радость. Он хочет дать не просто земные утешения, удовлетворить наши нужды, осуществить наши земные планы, а хочет нам дать вечную радость, вечное блаженство, вечное счастье. Это счастье человек может ощутить уже здесь, на земле, уже здесь он может приобщиться к этой радости», - напомнил епископ Пантелеимон.

Он отметил, что очень важно в сложный период пандемии обратиться к Богу с молитвой.

«Скорбь стирает наносное, уходят многие лишние вещи из нашей жизни. Когда обрушивается какое-то несчастье, а в наше время это несчастье коснулось не кого-то лично, а практически всех -весь мир сейчас страдает, в эти минуты важно вспомнить о Нем - о Том, Кто нас создал, обратиться к Нему с молитвой», - призвал владыка.

Жизнь изменилась не только для тех, кто заболел, но и для всех людей, кто находится на самоизоляции.

«Это время, в котором мы должны стать настоящими.  Наша жизнь изменилась. Перед лицом этого испытания у нас есть шанс стать друг ко другу ближе. Важно, чтобы мы сохраняли мир и любовь друг ко другу, научились видеть в другом человеке его красоту, ценили его и заботились о нем», - заключил епископ Пантелеимон. 

Источник: Inpress.ua
коронавирус
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