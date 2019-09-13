В Киеве обнаружили 233 нелегальных хостела, но реального количества таких незаконно работающих заведений никто не знает.

Об этом заявила заместитель главы Киевской городской госадминистрации Марина Хонда во время совещания с представителями районных администраций и ассоциации хостелов Киева, сообщает «УНИАН» со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Чиновница отметила, что в столице только 30 хостелов работают легально и платят все налоги и сборы.

«Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия «хостел». Только 30 таких заведений работают на законных основаниях. На сегодняшний день по подсчетам районов, которые основаны на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле - сказать довольно трудно», - прокомментировала Хонда.

По ее словам, проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор.

«Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов», - сказала Хонда.

По результатам совещания решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и ассоциации хостелов Киева. Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице.