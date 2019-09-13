Войти | Зарегистрироваться
11:55

пятница,
13 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Украина проиграла апелляцию по спору в ВТО против России

13.09.2019 / 10:54
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил апелляцию Украины по проигранному спору Россия vs Украина - Антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония (DS493).

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий отчет апелляционного органа уже размещен на сайте ВТО.

В решении апелляционного органа говорится, что он не выявил ошибок в работе группы, которая рассматривала украинско-российский спор. Отмечено также, что Украина не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнению принятое ранее решение.

Соответственно, после этой публикации Украина должна устранить антидемпинговые пошлины. Впрочем, после принятого в прошлом году эмбарго на импорт отдельных товаров из РФ, этот шаг де-факто не будет иметь последствий.

Напомним, антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) происхождением из РФ были введены еще в 2014 году и должны были действовать до июля следующего года. В 2017 году были введены дополнительные пошлины против российского карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (31,84%). В марте 2018 года Киев пересмотрел ставку защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, пока она составляет 42,96% (для ОАО "Дорогобуж" - 29,25%).

В свою очередь Россия обжаловала решение Украины сразу после введения первых ограничений.

Решение по этому делу ВТО обнародовала в июле прошлого года. Согласно решению, Украина проиграла по ключевым позициям, однако подала апелляцию.

Стоит отметить, что в прошлом году ВТО приняла решение по трем спорам между Украиной и РФ. Все они оказались не в пользу Киева.

По двум другим проигранным спорам - по делу DS499 "Российская Федерация - меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования", а также по делу DS512 "Россия - Меры по транзитным перевозкам" - украинская сторона тоже анонсировала подачу апелляции, однако впоследствии отказалась от этого плана.

Источник 

Украина, суд, РФ, ВТО, аппеляция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.