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Украина выиграла у России апелляцию в ВТО

05.02.2020 / 13:50
Апелляционный орган Всемирной торговой организации удовлетворил жалобу Украины на проигранное решение по делу, касающемуся введенного РФ запрета на экспорт украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

В августе 2018 года Украина обжаловала решение ВТО об ограничении на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов.

Решение по апелляции в пользу Украины будет официально опубликовано во вторник вечером.

Украина подала иск в ВТО в 2015 году. По данным правительства, в результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 год сократился более чем в 20 раз - с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.

В рамках дела Украина доказывала, что приостановление действия сертификатов соответствия и непринятие к рассмотрению заявки на проведение сертификации привели к дискриминации, неоправданным препятствиям в торговле и несоблюдению установленной процедуры оценки соответствия товара.

Группа экспертов подтвердила, что Россия нарушила свои обязательства по непризнания сертификатов, выданных украинским производителям в других странах Таможенного союза, что, в свою очередь, создает преимущества для национальных производителей.

В то же время группа не подтвердила существование систематического ограничения импорта со стороны России, ссылаясь на то, что в течение определенного периода (апрель 2014 - декабрь 2016) ситуация в Украине в части безопасности была несравнимой с ситуацией в других странах.

Украина с этим решением не согласилась и обжаловала его.

Источник

суд, РФ, ВТО, аппеляция
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