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Дубилет предлагает привязать размер премий президента и премьера к росту ВВП

05.02.2020 / 10:54
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП страны.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть.

А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь", - сказал Дубилет.

По словам министра, уже создана презентация с описанием новой архитектуры зарплат, и теперь он ждет, когда премьер-министр и президент дадут на это предложение свою резолюцию.

На вопрос, какой уровень зарплаты должен быть установлен и от выполнения каких KPI зависеть, Дубилет отметил, что по каждой должности свои подходы.

"Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Так как не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть. У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету.

У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое – это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах", - добавил министр.

Кроме того, министр сообщил, что одно из предложений, которое он направил премьеру и президенту, заключается в том, чтобы для руководителей облгосадминистраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальному рейтингованию.

Что касается зарплат в госкомпаниях, то, по его словам, вопрос еще также обсуждается.

"Ключевая идея, чтобы это было рыночно. То есть, мы должны объективно оценить рыночный размер и отнять какой-то процент, потому что в госсекторе ты должен получать меньше, чем рынок. Это все предварительные сырые мысли, у нас идет дискуссия", - заявил министр.

Напоминаем: президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

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зарплаты, премии, ВВП, Дубилет
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