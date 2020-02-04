Войти | Зарегистрироваться
18:35

вторник,
04 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В Украине уже созданы предпосылки для "лавины" иностранных инвестиций, считает Зеленский

04.02.2020 / 17:56
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что проводимые в стране экономические реформы уже создают условия для большого притока инвестиций.

"Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на "стабильный" и "положительный", - сказал он, выступая в понедельник, 3 февраля, на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве.

Зеленский заявил, что Украина становится "стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей".

Источник

инвестиции, Турция, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.