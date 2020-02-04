В Украине уже созданы предпосылки для "лавины" иностранных инвестиций, считает Зеленский

"Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на "стабильный" и "положительный", - сказал он, выступая в понедельник, 3 февраля, на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве.

Зеленский заявил, что Украина становится "стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей".

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