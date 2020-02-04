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Минсоцполитики сделает перерасчет льгот и субсидий за доставку газа

04.02.2020 / 17:12
В феврале Минсоцполитики осуществит автоматическое доначисление льгот и субсидий за услугу по распределению газа, потребности в дополнительных обращениях граждан за январь и февраль 2020 года нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что поскольку Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила отдельный тариф по распределению газа только в конце декабря, за январь льготникам и субсидиантам поступили платежки с полной стоимостью услуги.

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, в феврале Минсоцполитики проведет доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению газа автоматически за два месяца 2020 года.

В ведомстве обращают внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости в обращении граждан.

Напомним: 24 декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение о выделении платы за распределение газа из общей платежки с января 2020 года.

Этим решением Нацкомиссии завершен анбандлинг на газовом рынке - отделение продажи газа (поставка) от его распределения (доставка). Таким образом, с января 2020 года потребители отдельно платят за сам газ и за его доставку.

Решение Нацкомиссии направлено на выполнение закона "О рынке природного газа", принятого в 2015 году, и является требованием Третьего энергетического пакета ЕС, согласно которым доставка газа должна быть отделена от его продажи.

Отдельные счета должны гарантировать независимость поставщиков газа от операторов газораспределительных систем (операторов ГРМ), который должен стать залогом внедрения европейского рынка газа.

Источник

газ, субсидия, доставка газа
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