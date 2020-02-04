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"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

04.02.2020 / 15:47
Транзит природного газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд куб. м, тогда как услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Оплаченные мощности использованы на 46%", – написал он в Facebook в понедельник, 3 февраля.

По данным прежнего оператора украинской ГТС "Укртрнсгаза", в январе 2019 года транзит природного газа составлял 7,61 млрд куб. м, что на 25,7% превышало показатель января-2018.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Макогон 24 января сообщил, что ОГТСУ с начала 2020 года транспортировало транзитом из Российской Федерации в страны Европейского союза и Молдову 2 млрд куб. м газа, получив при этом по принципу "качай или плати" оплату за 4,27 млрд куб. м.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% – до 89,59 млрд куб. м.

Источник

газ, транзит, Газпром
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