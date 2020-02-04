"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Оплаченные мощности использованы на 46%", – написал он в Facebook в понедельник, 3 февраля.

По данным прежнего оператора украинской ГТС "Укртрнсгаза", в январе 2019 года транзит природного газа составлял 7,61 млрд куб. м, что на 25,7% превышало показатель января-2018.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Макогон 24 января сообщил, что ОГТСУ с начала 2020 года транспортировало транзитом из Российской Федерации в страны Европейского союза и Молдову 2 млрд куб. м газа, получив при этом по принципу "качай или плати" оплату за 4,27 млрд куб. м.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% – до 89,59 млрд куб. м.

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