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Зеленский: Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа

04.02.2020 / 15:16
Для Украины является важным вопрос диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок через Турцию каспийского природного газа по газопроводу, а также поставки сжиженного газа.

Об этом заявляет глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину", - сказал Зеленский в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник, 3 февраля.

Источник

газ, Турция, Зеленский
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