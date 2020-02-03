Приватбанк подписал соглашение об участии в госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%"

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"31 января между Приватбанком (в лице члена правления банка по вопросам корпоративного бизнеса Олега Сергеева) и Фондом развития предпринимательства в лице и.о. исполнительного директора Александра Вороновича подписано соглашение об участии Приватбанка в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Приватбанк начал предварительное принятие заявок по программе "5-7-9%" 27 января и за 5 дней получил более 4 тысяч заявок.

Кроме этого, в 2020 году банк планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.

Напомним: государственный Укргазбанк подписал соглашение с Фондом развития предпринимательства об участии в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" (программа дешевых кредитов на начало и развитие собственного дела).

ПриватБанк открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса "Доступні кредити 5-7-9%".

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

14 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.

21 января президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

Поддержка бизнеса будет предоставляться по двум направлениям:

1. Удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:

- 5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создается минимум 2 рабочих места;

- 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

- 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

2. Предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.

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