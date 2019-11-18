Президент подписал закон про анбандлинг "Нафтогаза"

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она на своей странице в Facebook.

Ковалив подчеркнула, что, несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Напомним, 31 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Кроме того, в пятницу, 15 ноября, Рада устранила несогласованности с ЕС в законе об анбандлинге "Нафтогаза". "У нас есть определенные разногласия в украинском законодательстве относительно того, что такое газотранспортная система, включает ли она в себя подземные газохранилища. Одни законы говорят, что включают, другие говорят обратное. Поэтому в данном случае в рамках статьи 131 регламента мы предлагаем согласовать текст таким образом, чтобы в явной форме прописать, что 100% государственной собственности гарантируется и в газотранспортной системе и в подземных хранилищах газа", – пояснил глава профильного парламентского комитета Андрей Герус, выступая перед голосованием в парламенте.

Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

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