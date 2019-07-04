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Митрополит Иларион рассказал, почему христианам важно читать Евангелие, а не просто украшать им книжные полки

04.07.2019 / 11:33
Митрополит Иларион рассказал, почему христианам важно читать Евангелие, а не просто украшать им книжные полки
Митрополит Иларион (Алфеев) Источник: «Церковь и мир»
Он также напомнил, что для чтения Библии требуется духовное руководство и определенный порядок

Христианам важно читать Святое Евангелие, а не украшать им книжные полки.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир».

«Евангелие должно не просто стоять на полке. Лучше, если оно будет лежать на прикроватной тумбочке, и человек, ложась спать, откроет Евангелие, прочитает если не несколько страниц, то хотя бы несколько строк», – объяснил митрополит Иларион.

Он порекомендовал православным христианам ежедневно прочитывать хотя бы по одному из 366 «зачал» из Евангелия.

«Я думаю, что такое чтение не просто позволяет людям лучше узнать свою религиозную традицию, но самим становиться лучше, работать над собой в нравственном, духовном отношении», – подчеркнул глава ОВЦС РПЦ.

Он также напомнил, что для чтения Библии требуется духовное руководство и определенный порядок, в котором Книги Святого Писания будут раскрываться христианину.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Евангелие
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