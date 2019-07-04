Войти | Зарегистрироваться
12:48

четверг,
04 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Березани на Киевщине ограблен строящийся храм УПЦ

04.07.2019 / 11:59
В Березани на Киевщине ограблен строящийся храм УПЦ
Березань Источник: Фейсбук
Для того, чтобы вынести установленные в храме электрические сети, воры взломали пластиковое окно

Неизвестные обворовали храм, в строительстве которого участвует победитель шоу «Голос» протоиерей Александр Клименко.

В городе Березань Киевской области неизвестные ограбили строящийся храм святителя Софрония, сообщил в Facebook победитель шоу «Голос» протоиерей Александр Клименко.

По его словам, для того, чтобы вынести установленные в храме электрические сети, воры взломали пластиковое окно. Ущерб составил более 30 000 гривен.

«Никогда не смогу понять людей, которые способны на кражу в храме. Прошу молитв. Мы недавно завершили установку электрических сетей в цокольном храме Святого Святителя Софрония в г. Березань. Воры сняли все. Залезли, взломав пластиковое окно. Что бы они с этого ни получили, я все равно этого не пойму. Убытков более чем на 30 000 гривен. Прости им, Боже. Они точно не знают, что делают», – написал священнослужитель.

Жители Березани считают святителя Софрония Иркутского своим святым покровителем, поскольку он родился в их городе.

 

Источник: Inpress.ua
ограбление, храм, УПЦ, Березань
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июля
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.