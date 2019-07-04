Войти | Зарегистрироваться
12:48

четверг,
04 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский: РФ не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта на Донбассе

04.07.2019 / 12:28
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе.

В то же время Россия, по его словам, не демонстрирует доброй воли для урегулирования этого конфликта.

Об этом он сказал во время встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, передает пресс-служба президента.

"Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе.

Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в ТКГ, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведения сил и средств в Станице Луганской , - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил о том, что РФ не поддержала предложенное Украиной "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, а также о том, что на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ.

Отмечается также, что президент поблагодарил Волкера "за все, что он лично и администрация президента США Трампа делают для помощи Украине".

Источник

Россия, Донбасс, Зеленский, конфликт на Донбассе
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июля
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.