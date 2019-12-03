Зеленский посоветовал тем, кто чувствует себя россиянами на Донбассе, ехать в РФ

Об этом шла речь в интервью Зеленского западным СМИ – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Прямая речь: "Распространяется опрос о том, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда.

Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Затем есть те, кто "потерялся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут переехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта.

Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить. Но сказать, что на территории Украины я гражданин России и это моя земля ,– я считаю, что это неправильно и несправедливо. Это не работает.

Что касается "потерявшихся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем он дополнительно получает российский паспорт и получает социальную поддержку как отсюда, так и оттуда, то он заблудился.

Я не имею морального права "фукать". Мы должны вернуть этих людей, чтобы бороться за них. Но я бы не боролся за людей, которые считают себя чисто русскими".

Напомним: в октябре компания "Нью имидж маркетинг групп" провела социологическое исследование на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Его результаты показали, что якобы 76% опрошенных жителей ОРДЛО в целом согласны с тем, что война на Донбассе – внутренний украинский конфликт, около 90% – в целом не согласны с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва, более 84% считают, что действия России в Крыму законны.

50,9% жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России, еще 13,4% – что "частью России, но с особым статусом", показало исследование, проведенное по заказу "Украинского института будущего" и "Зеркала недели. Украина".

Директор "Нью-имидж маркетинг групп" Олег Синаюк рассказал, что интервьюеры опрашивали жителей ОРДЛО по одному, без привязки к какой бы то ни было власти, поэтому отказались отвечать только 22% респондентов. Интервьюеры избегали "ветеранов войны" и людей, которые могли вызвать милицию.

Министр обороны Андрей Загороднюк объяснил эти результаты постоянным информационным воздействием оккупантов на население этих территорий: "В течение 5 лет там населения зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и т.д.".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко высказал мнение, что выявленные тенденции нужно иметь в виду при выработке решений по Донбассу.

Между тем, 56% украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины "особого статуса" отдельным территориям Донецкой и Луганской областей. Также 59,3% считают, что оплачивать восстановление ОРДЛО после деоккупации должна Россия как агрессор.

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